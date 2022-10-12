Комедия с Тильдой Суинтон вошла в тройку «пиратских» суперхитов

Новый фильм «Три тысячи лет желаний» режиссера Джорджа Миллера оказался на третьем месте среди всех фильмов на русскоязычном торрент-трекере RuTracker.org. Как считает обозреватель «Известий», кинокритик Сергей Сычев, такой выбор аудитории свидетельствует о высокой зрительской культуре в русскоязычном сегменте.

«Мне кажется, что успех фильма Джорджа Миллера на пиратских ресурсах, особенно в конкуренции с такими мощными конкурентами (суперхит Netflix и блокбастер с Томом Крузом) — это очень важно и хорошо. Мы сейчас не говорим о коммерческой стороне вопроса и о том, что кинотеатры недополучили зрителя, потому что это не совсем корректно», — отметил эксперт.

По его словам, аудитория кинотеатров и RuTracker.org. не в полной мере пересекаются, и не факт, что если бы фильма не было в Сети, на него купили бы больше билетов. Скорее наоборот — посмотрев картину на маленьком экране, люди скажут друзьям, что ради нее стоит пойти именно в кино, в хороший зал с идеальным техническим качеством.

«Важнее другое. Миллер, даром что автор «Безумного Макса», сделал очень тонкую, не жанровую, философскую притчу-шутку для интеллектуалов, а она даже в наши трудные времена сумела собрать в российском прокате более 200 млн рублей. Не надо это сравнивать с разрекламированным «Сердцем Пармы», у которого расходы на продвижение исчисляются даже не десятками миллионов рублей», — подчеркнул Сычев.

Он отметил, что «Три тысячи лет желаний» — это даже не блокбастер в привычном смысле слова.

«И то, что аудитория выбирает именно его, предпочитая более раскрученным «тайтлам», — это показатель именно высокой зрительской культуры в русскоязычном сегменте. Эту культуру сегодня предстоит сохранить, и мне кажется, хорошо, что в этом процессе невольно участвуют и «пираты», — резюмировал обозреватель «Известий».

«Три тысячи лет желаний» — интеллектуальная сказка о дружбе филологини Алитеи и духа из бутылки. У фильма состоялась оглушительная мировая премьера на Каннском кинофестивале.

В сентябре Джордж Миллер, актеры и участники съемочной группы ответили на вопросы «Известий» о фильме. Постановщик рассказал, как ему удалось построить отношения между двумя главными героями фильма таким образом, что они совершенно непредсказуемы.