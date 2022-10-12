Эксперт оценил срок восстановление нефтепровода «Дружба» после утечки

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов оценил сроки восстановления нефтепровода «Дружба» после утечки.

В беседе с Lenta.Ru в среду, 12 октября, специалист рассказал, что если утечка на нефтепроводе «Дружба» небольшая, то устранить ее можно будет в течение нескольких дней. Аналитик напомнил, что поставки российской нефти в Германию были затруднены и ранее.

По его словам, у Германии имеются альтернативы, однако они приведут к сокращению объемов переработки нефти. Кроме того, есть проблемы и с доступными объемами.

Ранее 12 октября оператор польского участка крупнейшего экспортного нефтепровода России «Дружба» выявил утечку на одной из двух его ниток. Причиной назвали разгерметизацию. Утечка произошла на магистрали, по которой нефть поступает в Германию, пишет RT. На месте происшествия ведутся ремонтные работы. Сайт kp.ru уточняет, что утечка произошла из трубы диаметром 80 см при давлении 30 атмосфер.

Как отмечает НСН, вторая линия функционирует в обычном режиме.

Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Матеуш Бергер заявил Reuters, что утечка, предположительно, произошла из-за «случайного повреждения».

Замдиректора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Игбал Гулиев рассказал «Известиям», что Последствия утечки на нефтепроводе «Дружба» могут ударить по нефтеперерабатывающим заводам в Германии.

Как напоминает «Ридус», «Дружба» является крупнейшей в мире системой магистральных нефтепроводов. Его построило в 1960 году предприятие СССР «Ленгазспецстрой». Он тянется по России, а затем разветвляется на два участка. Северный идет по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы, южный — по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии.

Утечка на нефтепроводе «Дружба» произошла спустя несколько недель после ЧП на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании и Швеции, напоминает телеканал «360». Там были обнаружены четыре отверстия. Предварительной версией аварии на газопроводах назвали диверсию. Президент России Владимир Путин назвал случившееся актом международного терроризма.

На текущий момент давление на газопроводах стабилизировалось, утечка газа прекратилась. Расследование обстоятельств ЧП ведут Швеция и Дания при участии ряда западных стран. Россию к нему не допустили.