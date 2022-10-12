Эксперт рассказал о давлении на фондовые индексы

Торги на российском рынке остаются хаотичными и разнонаправленными, сообщил «Известиям» директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков 12 октября.

При этом он уточнил, что число продавцов снизилось, и индексам сложно падать в условиях продолжающегося роста инфраструктурных рисков.

Как напомнил Кабаков, по итогу 11 октября, индекс Мосбиржи поднялся на 1,86% до 1959,31 пункта. Он отметил среди растущих ликвидных бумаг акции «Юнипро» (+6,67%), НЛМК (+6,17%), группы «ПИК» (+5,61%).

«Мы продолжаем ждать санкции против НКЦ (Национальный клиринговый центр — Ред.), что отражается на динамике валютного курса доллар/рубль и фьючерсов на данную валютную пару. Курс рубля к доллару на премаркете основной сессии держится на уровне 64,6», — рассказал он.

Говоря о глобальных рынках, эксперт отметил, что основное действо происходит с Банком Англии. Он рассказал, что в конце вечерней сессии 11 октября были поставлены жесткие сроки до 14 октября по свертыванию экстренной программы количественного смягчения. Это негативно отразилось на глобальных фондовых индексах, добавил Кабаков.

«Однако в среду утром Банк Англии в частном порядке дал понять кредиторам, что готов продлить свою экстренную программу покупки облигаций после крайнего срока в пятницу, если этого потребуют рыночные условия», — уточнил он.

Также он подчеркнул, что стоимость нефти падала третью сессию подряд, в связи с тем, что инвесторы обеспокоены снижением спроса из-за растущих рисков глобальной рецессии и ужесточения ограничений из-за COVID-19 в Китае.

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин в беседе с «Известиями» 10 октября выразил мнение, что волатильность на рынке акций останется повышенной. Он считает, что, скорее всего, рынок найдет новые уровни для широкой боковой консолидации, например, в районе 1800–1900 пунктов по индексу Мосбиржи. Тогда же замдиректора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко предположил, что высокая волатильность сохранится несколько дней.