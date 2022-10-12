Илон Маск анонсировал выпуск парфюма с неожиданным ароматом

Глава американской компании Tesla Илон Маск представил парфюм Burnt Hair с запахом жженых волос. Об этом Bloomberg сообщает в среду, 12 октября.

Миллиардер описывает аромат то как «эссенцию отвратительного желания», то как «самый прекрасный аромат на Земле», сообщается на сайте kp.ru.

Духи продает его компания The Boring Company, передает «Федеральное агентство новостей». Стоимость флакона составляет $100.

Духи появятся в продаже только в 2023 году. По утверждению Маска, за сутки аромат предзаказали более 10 тыс. раз, пишет «Ридус».

Основатель SpaceX уже изменил свою должность в профиле в соцсетях на «торговца духами».

Накануне Маск опроверг сообщение журнала Vice о том, что он якобы провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным по вопросу урегулирования конфликта на Украине, сообщает телеканал «360».

Он заявил, что разговаривал с Путиным один раз 18 месяцев назад. Тогда разговор шел о космосе.

Ранее издание Vice, ссылаясь на американского политолога Яна Бреммера, опубликовало материал о том, что Маск якобы недавно беседовал с российским президентом.

5 октября, в Twitter Маск заявил, что в любой зоне конфликта необходимо поддерживать волю тех, кто там живет. Таким образом бизнесмен объяснил, что русские люди составляют большую часть в ряде восточных регионов Украины, и они выбирают Россию.