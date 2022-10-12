Кассир приморского ТЦ похитила 1 млн рублей за счет отмены покупок

В Приморском крае в поселке Славянка кассир гипермаркета похитила почти 1 млн рублей за счет отмены уже купленных товаров. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в крупном размере».

Кассир отменяла уже купленные клиентом товары и присваивала себе деньги из кассы, уточняет Vostokmedia.

На денежные средства обвиняемой в размере 400 тыс. рублей наложили арест. Материалы дела направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось об аресте кассирши одного из банков в Красноярском крае. Ее подозревают в краже денег из банка. В дежурную часть МВД поступило сообщение от руководителя кредитно-кассового офиса финансовой организации о хищении 15 млн рублей, $49,5 тыс. и €49,2 тыс., принадлежащих учреждению.