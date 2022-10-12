В ФРГ заявили о надежности поставок нефти после ЧП на «Дружбе»

Немецкие нефтеперерабатывающие заводы продолжают получать сырье по нефтепроводу «Дружба» после ЧП на нем. Об этом 12 октября сообщило министерство экономики и защиты климата Германии.

«Безопасность поставок в Германии в настоящее время гарантирована. Два нефтеперерабатывающих завода Schwedt и Leuna в настоящее время продолжают получать сырую нефть по трубопроводу «Дружба» через Польшу. Эти поставки не прерываются», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В министерстве отметили, что по предварительной информации, произошедший на нефтепроводе инцидент не является саботажем. Также было заявлено, что нефтеперерабатывающие заводы могут получать сырье по альтернативным маршрутам.

12 октября польский оператор «Дружбы» Pern сообщил, что накануне вечером на одной из двух ниток нефтепровода была обнаружена утечка. ЧП произошло на ветке трубопровода примерно в 70 км от Плоцка. На месте происшествия ведутся ремонтные работы.

Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Матеуш Бергер заявил Reuters, что утечка, предположительно, произошла из-за «случайного повреждения».

Вице-премьер, министр горной промышленности и энергетики Сербии Зорана Михайлович назвала причиной аварии на нефтепроводе диверсию. По словам политика, произошедшее стало продолжением ситуации с «Северными потоками».

В конце сентября утечка газа произошла сразу на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2». Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

На текущий момент давление на газопроводах стабилизировалось, утечка газа прекратилась. Расследование обстоятельств ЧП ведут Швеция и Дания при участии ряда западных стран. Россию к нему не допустили.

Нефтепроводная магистраль «Дружба» построена в 1964 году. Он идет из России в Белоруссию, где делится на две ветки. Нефтепровод проходит также через Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию и Литву.