Реклама
Прямой эфир
Мир
В Чехии заявили об отказе ЕС от идеи потолка цен на газ из России
Мир
Путин заявил о «рекламе» украинскими террористами своей деятельности в интернете
Происшествия
Предотвращена попытка ВСУ высадиться в Запорожской области
Мир
В Кремле раскритиковали инициативу G7 по передаче активов России Украине
Общество
Путин назвал обстрелы ЗАЭС актом ядерного терроризма
Мир
Опрос выявил поддержку поляками размещения ядерного оружия США в стране
Армия
Песков отметил необходимость привести мобилизационную систему в порядок
Мир
Украинские СМИ сообщили о воздушной тревоге в центре и на юге Украины
Мир
В Вашингтоне обстреляли служебный автомобиль посольства Азербайджана
Экономика
ЦБ предупредил о замедлении выдачи ипотеки
Мир
Финляндия заявила о готовности НАТО «вступиться» за страну
Авто
В Москве сократилось количество ДТП с участием мототранспорта на 15,8%

Путин заявил об остром кризисе в ТЭК и мировой экономике

0
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин 12 октября заявил, что мировая экономика и топливон-энергетический комплекс (ТЭК) переживают острый кризис, связанный с нестабильностью цен и разбалансировкой рынка.

Упор в потолок: к чему приведут новые антироссийские санкции
Какие ответные меры может предпринять Россия

«Такое прямое, открытое общение особенно необходимо сейчас, когда мировая экономика в целом, ТЭК переживают, прямо скажем, острый кризис, связанный с нестабильной ценовой динамикой энергоресурсов, разбалансировкой спроса и предложения», — сказал Путин на форуме «Российская энергетическая неделя».

Также, по словам главы государства, негативное влияние оказывают подрывные действия отдельных участников рынка: они, как заметил Путин, руководствуются только своими геополитическими амбициями.

Накануне Путин на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном заявил, что действия России в рамках ОПЕК+ направлены на создание стабильности на мировых энергетических ранках.

В сентябре Путин назвал «хотелками» западных стран прогнозы об «уходе» от углеводородов.

В свою очередь зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Известиям» заявил, что полный отказ от российских энергоносителей станет для Европы самоубийством, поэтому страны ЕС на это не пойдут.

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева допустила, что в 2023 году странам, составляющим треть от мирового Валового внутреннего продукта, грозит рецессия.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022