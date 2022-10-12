Путин заявил об остром кризисе в ТЭК и мировой экономике
Президент России Владимир Путин 12 октября заявил, что мировая экономика и топливон-энергетический комплекс (ТЭК) переживают острый кризис, связанный с нестабильностью цен и разбалансировкой рынка.
«Такое прямое, открытое общение особенно необходимо сейчас, когда мировая экономика в целом, ТЭК переживают, прямо скажем, острый кризис, связанный с нестабильной ценовой динамикой энергоресурсов, разбалансировкой спроса и предложения», — сказал Путин на форуме «Российская энергетическая неделя».
Также, по словам главы государства, негативное влияние оказывают подрывные действия отдельных участников рынка: они, как заметил Путин, руководствуются только своими геополитическими амбициями.
Накануне Путин на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном заявил, что действия России в рамках ОПЕК+ направлены на создание стабильности на мировых энергетических ранках.
В сентябре Путин назвал «хотелками» западных стран прогнозы об «уходе» от углеводородов.
В свою очередь зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Известиям» заявил, что полный отказ от российских энергоносителей станет для Европы самоубийством, поэтому страны ЕС на это не пойдут.
Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева допустила, что в 2023 году странам, составляющим треть от мирового Валового внутреннего продукта, грозит рецессия.