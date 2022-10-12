Десять случаев клещевого боррелиоза зарегистрировали в Тамбовской области

С начала 2022 года в Тамбовской области больше 2,1 тыс. человек пострадали от укусов клещей. У десяти пострадавших диагностировали боррелиоз.

По данным Роспотребнадзора, количество пострадавших в целом характерно для текущего времени года. В числе укушенных — 679 детей. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Десять человек, в том числе трое детей, заболели боррелиозом. Все случаи присасывания вредителей отмечаются во время отдыха или на дачных участках. Пострадавшие не обращались за медицинской помощью своевременно, из-за чего не получали экстренную профилактику.

В Томской области с начала года от укусов клещей пострадали свыше 19 тыс. человек. Клещевой энцефалит диагностировали у 43 пациентов, боррелиоз — у 146 человек.