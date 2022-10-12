В Италии во время взлета у грузового самолета отлетело колесо

В Италии во время взлета у грузового самолета отлетело колесо

2022-10-12 13:43:21

2022-10-12 13:43:21

2022-10-12 13:43:21

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