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Число укушенных клещами приморцев выросло в сравнении с 2021 годом

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В Приморском крае с марта зарегистрировано 8015 случаев укуса клещей. Это на 16% больше среднего многолетнего показателя. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В 13 клещах, сданных на экспресс-исследование, обнаружили антиген вируса клещевого энцефалита. Это на 50% ниже среднего многолетнего показателя.

ИА PrimaMedia пишет, что с марта по сентябрь специалисты Роспотребнадзора проводили мониторинг численности клещей в природных биотопах. Удалось собрать 2687 экземпляров клещей. По результатам исследования заражены возбудителем клещевого энцефалита 0,04% клещей, боррелиями 4,1%, анаплазмами и эрлихиями 1,2% клещей.

Среди жителей Приморского края зарегистрировали 13 случаев заболевания клещевым энцефалитом на 10 административных территориях. Среди заболевших 77% не были привиты против клещевого энцефалита. Также зарегистрировано 145 случаев болезни Лайма и 192 случая клещевого риккетсиоза на 21 административной территории края. Это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее сообщалось, что в Томской области за медицинской помощью в связи с укусами клещей обратилось больше 19 тыс. человек. У 43 пациентов диагностировали клещевой энцефалит.

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