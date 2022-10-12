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BI сообщил о наличии в ФРГ боеприпасов на два дня военных действий

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Thomas Imo/photothek.net
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Боеприпасов в арсенале Германии хватит на два дня ведения боевых действий. Об этом 10 октября сообщил Business Insider.

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«У Германии осталось боеприпасов только на один или два дня войны. Это подтверждают представители оружейной промышленности, эксперты и политики в бундестаге», — говорится в статье.

Таким образом Германия не выполняет свои обязательства в качестве члена НАТО. Согласно стандартам альянса, страны обязаны иметь запас боеприпасов на 30 дней.

В связи с нехваткой патронов и снарядов в ФРГ отменяются военные учения, а солдаты проводят меньше тренировок.

Такая ситуация вызвана в том числе поставками вооружений на Украину, которая получила около 200 тыс. патронов и почти 2 тыс. 155 мм снарядов. Для восполнения запасов Германии требуется дополнительно €20 млрд, которых нет в оборонном бюджете.

Ранее, 8 октября, советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан заявил, что США вскоре перестанут поставлять определенные типы вооружений на Украину из-за их быстрого расходования. Отмечается, что речь идет в том числе о запасе ракет для ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

28 сентября сообщалось, что США и Европа практически исчерпали свои запасы оружия для поставок на Украину. Некоторые боеприпасы в Соединенных Штатах хранятся на случай конфликта с Китаем из-за Тайваня, другие, особенно наземные системы, — на случай обострения ситуации вокруг КНДР или в Европе.

Ранее, 22 сентября, журнал Military Watch Magazine также написал, что у западных стран практически закончились запасы танков Т-72, в связи с чем им приходится передавать Украине боевые словенские машины М-55 на основе танков Т-55. Однако с ними тоже возникла проблема — к этим машинам нет боеприпасов. Тогда же эксперты в комментарии «Известиям» объяснили, что отправка западными странами танков М-55 Киеву, для которых у украинских боевиков отсутствуют снаряды, является не более чем пропагандистским шагом.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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