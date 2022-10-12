BI сообщил о наличии в ФРГ боеприпасов на два дня военных действий

Боеприпасов в арсенале Германии хватит на два дня ведения боевых действий. Об этом 10 октября сообщил Business Insider.

«У Германии осталось боеприпасов только на один или два дня войны. Это подтверждают представители оружейной промышленности, эксперты и политики в бундестаге», — говорится в статье.

Таким образом Германия не выполняет свои обязательства в качестве члена НАТО. Согласно стандартам альянса, страны обязаны иметь запас боеприпасов на 30 дней.

В связи с нехваткой патронов и снарядов в ФРГ отменяются военные учения, а солдаты проводят меньше тренировок.

Такая ситуация вызвана в том числе поставками вооружений на Украину, которая получила около 200 тыс. патронов и почти 2 тыс. 155 мм снарядов. Для восполнения запасов Германии требуется дополнительно €20 млрд, которых нет в оборонном бюджете.

Ранее, 8 октября, советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан заявил, что США вскоре перестанут поставлять определенные типы вооружений на Украину из-за их быстрого расходования. Отмечается, что речь идет в том числе о запасе ракет для ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

28 сентября сообщалось, что США и Европа практически исчерпали свои запасы оружия для поставок на Украину. Некоторые боеприпасы в Соединенных Штатах хранятся на случай конфликта с Китаем из-за Тайваня, другие, особенно наземные системы, — на случай обострения ситуации вокруг КНДР или в Европе.

Ранее, 22 сентября, журнал Military Watch Magazine также написал, что у западных стран практически закончились запасы танков Т-72, в связи с чем им приходится передавать Украине боевые словенские машины М-55 на основе танков Т-55. Однако с ними тоже возникла проблема — к этим машинам нет боеприпасов. Тогда же эксперты в комментарии «Известиям» объяснили, что отправка западными странами танков М-55 Киеву, для которых у украинских боевиков отсутствуют снаряды, является не более чем пропагандистским шагом.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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