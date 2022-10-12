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Владимир Путин выступает на Российской энергетической неделе. Трансляция

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Президент России Владимир Путин в среду, 12 октября, выступает на пленарном заседании Российской энергетической недели. «Известия» ведут прямую трансляцию мероприятия.

Как отмечал накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, данное заседание является очень важным, на нем будут присутствовать зарубежные гости, руководители и представители крупнейших энергетических компаний и организаций, эксперты в сфере энергетики.

В рамках официальной программы запланированы панельные сессии, круглые столы и деловые мероприятия с ключевыми игроками отрасли, отмечал Песков.

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