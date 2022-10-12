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Олимпийский чемпион из Италии осудил МОК за санкции против спортсменов из РФ

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Фото: TASS/EPA/KIMIMASA MAYAMA
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Паоло Миланоли, итальянский олимпийский чемпион 2000 года в фехтовании, осудил решение Международного олимпийского комитета (МОК) ввести санкции в отношении российских спортсменов. Его слова 12 октября приводит «Спорт-экспресс».

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«Решение об исключении паралимпийских и олимпийских спортсменов представляется серьезным, бесполезным, аморальным и даже нелепым. Одним словом — это неприемлемо», — высказался он.

Миланоли также отметил, что крайне отрицательно относится к тому, что спортсменов вынуждают выступать под нейтральным флагом.

«Понятие родины выходит далеко за рамки исторических периодов, глав государств и принимаемых ими решений. Точно так же, как никто не может лишить ребенка его родной матери, так и никто не может помешать спортсмену выступать под флагом его страны. В этом нет никаких сомнений: заставлять спортсмена стартовать под нейтральным флагом — преступление не против отдельного государства, а против всего человечества», — резюмировал фехтовальщик.

Он также назвал бессмысленным идею допуска спортсменов к соревнованиям по политическим взглядам и призвал МОК не разделять спортсменов на «хороших и плохих».

Глава Олимпийского Комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что инициатива президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о разрешении спортсменам из РФ, не поддерживающим специальную военную операцию (СВО) на Украине, участвовать в международных соревнованиях, принуждает к нарушению законов России и Олимпийской хартии.

После начала спецоперации России по защите мирного населения Донбасса МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

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