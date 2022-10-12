Разливом нефтепродуктов с судна в бухте Тикси занялась прокуратура

Якутская транспортная прокуратура проводит проверку информации о разливе нефтепродуктов с судна «Днепр» в бухте Тикси у поселка Тикси Булонского района. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, пишет ИА SakhaNews со ссылкой на надзорное ведомство.

Агентство уточняет, что речь идет о заброшенном советском судне «Днепр», которое обнаружили в бухте у поселка. Трещину на корабле заметили волонтеры «Чистой Арктики».

Специалисты Росприроднадзора уже взяли пробы воды для анализа. Наличие в море нефтепродуктов подтвердил замглавы Булунского района Владимир Милославский. Он полагает, что загрязнение акватории может стать большой проблемой и отразиться на здоровье местных жителей, если ситуация не разрешится.

В конце августа в Волгограде природоохранная прокуратура провела проверку по факту загрязнения акватории Волги нефтепродуктами. Источником загрязнения стали два затонувших зимой судна.