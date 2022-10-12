Новый складской комплекс возведут в микрорайоне Чурилово в Челябинске

В микрорайоне Чурилово в Челябинске планируют построить новый складской комплекс. Об этом сообщает ИА «Ура.ру» со ссылкой на постановление городской администрации.

«Утвердить проект внесения изменений в проект планировки территории в границах: улица Зальцмана, Эльтонская 1-я, Самохина, северо-восточная граница гаражного кооператива в Тракторозаводском районе города. Предполагается размещение новых объектов застройки коммунально-складского назначения», — говорится в документе.

Речь идет о земельном участке с южной стороны Первого озера. Инициатором строительства выступает ООО «Лидер». Согласно документации, площадь застройки составит более 40 тыс. кв. м.

В конце сентября сообщалось, что группа компаний «Моспроект-3» разработает технико-экономическое обоснование строительства участка второй линии метротрамвая в Челябинске. В частности, там будут отражены решения по строительству нового участка от станции «Площадь Революции» до Южно-Уральского государственного университета второй линии «Восток-Запад».