Жителя Якутии ждет суд за вырубку порядка 300 деревьев

Жителя села Павловск в Якутии будут судить за вырубку порядка 300 деревьев. Обвинительное заключение по уголовному делу утвердил прокурор Мегино-Кангаласского района.

Следствие установило, что в июле этого года обвиняемый, находясь на просеке строящейся железной дороги, не имея разрешительных документов, ручной пилой спилил 200 сосен и 68 лиственниц. Лесному фонду РФ был причинен ущерб в крупном размере, сообщает ИА YakutiaMedia.

Ранее в Хабаровске возбудили уголовное дело, после того как неизвестные срубили деревья у жилого дома в Фабричном переулке. Всего злоумышленники вырубили восемь деревьев различных дальневосточных пород. Ущерб, причиненный городу, оценивается в сумму, превышающую 6 тыс. рублей.