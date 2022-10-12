Порядка 4,3 млн человек посетили парки Подмосковья за месяц

Около 4,3 млн человек посетили парки культуры и отдыха в Московской области в течение сентября. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное министерство благоустройства.

В число наиболее популярных мест вошли городской парк «Мира» в Мытищах, парки «Пехорка» и «Пестовский» в Балашихе, а также парк «Фабричный» в Истре.

«Развитие парковых территорий обеспечивает полноценный досуг жителей. Наши парки активно наполняются различными событиями, сервисами, услугами для посетителей, чтобы в них было интересно проводить время», — прокомментировал министр благоустройства Михаил Хайкин.

Всего в Подмосковье работают 183 парка. В 2022 году специалисты создали в 13 парках новые функциональные зоны.

На прошлой неделе сообщалось, что часть территории Рязани передадут Рыбновскому району для создания авиационного парка «Патриот». Речь идет об участках площадью свыше 31,5 га.