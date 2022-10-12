Карантин по лейкозу скота отменили в Рязанской области

Карантин по лейкозу крупного рогатого скота отменили в Рыбновском районе Рязанской области. Соответствующее постановление выпустило главное управление ветеринарии региона.

Согласно документу, опубликованному «Рязанскими ведомостями», карантин отменяется в эпизоотическом очаге, который расположен на личном подворье в деревне Малышево. Кроме того, ограничительные мероприятия завершаются по всей деревне. Об этом сообщает РИА «7 новостей».

В начале июня массовую вспышку лейкоза скота зафиксировали в Ростовской области. Заболевание диагностировали у 15 тыс. коров. Так как лечение крупного рогатого скота не представляется возможным, поголовье подлежало к уничтожению.

Специалисты напоминают, что лейкоз не передается человеку. Однако потенциально опасным может быть молоко больного животного. Накопленные в организме коровы патогены могут привести к онкологии.