Песков назвал жестом внимания передачу пальто Путина президенту ОАЭ

Президент России Владимир Путин накинул свое пальто на плечи коллеги из ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в качестве жеста внимания. Об этом заявил на брифинге 12 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Здесь определенный жест внимания, который полностью отражает обоюдный настрой руководителей», — пояснил Песков.

Он добавил, что у президента не будет проблем с верхней одеждой, даже если представители делегации ОАЭ не возвратят пальто.

«Не думаю, что это проблема», — указал представитель Кремля.

Кроме того, Песков сообщил, что у Путина сложились деловые, конструктивные и теплые отношения с лидером ОАЭ, отметил, что во время встречи глав государства подробно обсуждались двусторонние отношений. Отмечалось, что наблюдается стремительный рост объема торговли между государствами.

Встреча двух лидеров прошла накануне в Санкт-Петербурге.

Путин обсудил с президентом ОАЭ решение ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи и отметил, что действия России направлены на создание стабильности на мировых энергетических ранках.

Позже эмиратское информационное агентство WAM сообщило, что Нахайян во время проведенных во вторник с Путиным переговоров подтвердил готовность ОАЭ быть посредником между Россией и Украиной.