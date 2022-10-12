Власти Днепропетровской области заявили о новом взрыве на энергетической инфраструктуре

По энергетической инфраструктуре Днепропетровской области нанесен новый удар. Об этом сообщил в среду, 12 октября, глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

В своем Telegram-канале он написал, что взрыв произошел энергетической инфраструктуре в Каменском районе. «Там сильный пожар и разрушения», — написал Резниченко

Он добавил, что после ликвидации пожара энергетики попытаются восстановить оборудование.

О новых ударах по объектам инфраструктуры также сообщили в этот день и в Сумской области. По словам главы администрации Дмитрия Живицкого, зафиксировано два прилета. В Сумском и Шосткинском районах произошло аварийное отключение электроэнергии. В итоге без электроснабжения осталось 247 потребителей.

Утром в среду сообщалось, что воздушную тревогу объявили в Киеве и центральных регионах Украины. Затем появилась информация, что воздушная тревога объявлена в центре и на юге страны. По данным Общественного телевидения Украины, взрывы были слышны в Николаевской области и Запорожье.

Накануне сообщалось, что воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Взрывы произошли, в частности, в Киевской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Львовской областях, а также Кривом Роге, Ивано-Франковске и Запорожье.

10 и 11 октября Вооруженные силы РФ нанесли ряд массированных ударов по инфраструктурным объектам на Украине. Как заявил 12 октября глава украинского минэнерго Герман Галущенко, из-за российских ударов в настоящий момент в стране парализовано около 30% энергетической инфраструктуры.

Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что решение об ударах стало ответом на террористические действия киевского режима.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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