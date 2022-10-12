Двое детей отравились угарным газом в Саратовской области

Следственный комитет проводит проверку по факту отравления двух детей угарным газом в Саратовской области. Несовершеннолетний госпитализированы.

Инцидент произошел в Марксе 11 октября. Дети семи и 17 лет почувствовали недомогание, когда находились в квартире по улице Рабочей. Ребята пожаловались родителям, которые решили вызвать медиков. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Дети были госпитализированы с подозрением на отравление окисью углерода. Следователи проводят осмотр места происшествия. Выполняется комплекс мероприятий для установления обстоятельств происшествия.

18 сентября в Казани угарным газом отравились 37-летняя женщина, 11-летний мальчик и шестилетняя девочка. Следователи установили, что отравление произошло из-за плохой вентиляции вследствие поломки газового оборудования или неисправности дымохода. Возбуждено уголовное дело.