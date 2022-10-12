Песков указал на становление энергетики объектом преступных действий

Энергетика становится объектом преступных действий террористов, пример — авария на газопроводах «Северный поток», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 12 октября на церемонии награждения победителей конкурса «Энергия пера».

«Энергетика — это то, что нас развивает, энергетика — это то, что становится объектом надежд целых народов, энергетика — это то, что приводит к состоянию отчаяния целых народов в случае ее отсутствия», — рассказал Песков.

По его словам, энергетика — это то, с чем связано будущее человечества и России, однако иногда энергетика становится объектом преступных действий террористов.

В конце сентября утечка газа произошла сразу на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2». Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва. На текущий момент давление на газопроводах стабилизировалось, утечка газа прекратилась.

Следователи ФСБ России по материалам Генеральной прокуратуры возбудили уголовное дело об акте международного терроризма в связи со взрывами на «Северных потоках».

10 октября Швеция отказалась передавать России результаты расследования взрывов на газопроводах. Власти страны назвали эту информацию конфиденциальной.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что страны Запада демонстрируют двойные стандарты, исключая Россию из расследования обстоятельств ЧП на «Северных потоках», но допуская участие в нем экспертов из США.

В свою очередь президент России Владимир Путин назвал теракты на «Северных потоках» действиями Запада по разрушению европейской энергетической инфраструктуры.