Почти 2,5 тыс. бродячих собак отловили в Липецкой области с начала 2022 года. Животные были стерилизованы, вакцинированы и промаркированы.

По данным управления ветеринарии, в естественную среду обитания вернули 1662 собаки. Для 871 животного удалось найти новых хозяев. Три собаки погибли. Об этом пишет GOROD48. В Липецком и Тербунском районах работают два частных приюта, которые способны принять до 2 тыс. собак.

В управлении напомнили, что стерилизованные животные без владельцев с неснимаемыми или несмываемыми метками отлову не подлежат. Исключение составляют животные, которые проявляют немотивированную агрессию.

Ранее сообщалось, что до конца 2022 года в Оренбурге планируют отловить и стерилизовать свыше 200 животных, еще 173 особи отловили с начала года. На выполнение работ из регионального бюджета выделено 2,2 млн рублей.