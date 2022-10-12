В Польше сообщили о поставках нефти на немецкие НПЗ после ЧП на «Дружбе»

Польша поставляет нефть на НПЗ Германии по нефтепроводу «Дружба», исходя из технических возможностей. Об этом 12 октября сообщается на сайте оператора польского участка трубопровода компании Pern.

«Поставки продолжаются с учетом технических возможностей. Польские нефтеперерабатывающие заводы продолжают получать сырую нефть в соответствии с номинацией», — отметили в компании.

По данным оператора, на месте работают сотрудники профильных служб и ведомств.

«Как только нефть, вытекшая из трубопровода, будет собрана, технические службы примут незамедлительные меры. Они выяснят точные причины инцидента и отремонтируют трубопровод», — отметили в Pern.

12 октября Pern сообщила, что накануне вечером на одной из двух ниток нефтепровода «Дружба» была обнаружена утечка. ЧП произошло на ветке трубопровода примерно в 70 км от Плоцка. На месте происшествия ведутся ремонтные работы.

Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Матеуш Бергер заявил Reuters, что утечка, предположительно, произошла из-за «случайного повреждения».

Вице-премьер, министр горной промышленности и энергетики Сербии Зорана Михайлович назвала причиной аварии на нефтепроводе диверсию. По словам политика, произошедшее стало продолжением ситуации с «Северными потоками».

В конце сентября утечка газа произошла сразу на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2». Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

На текущий момент давление на газопроводах стабилизировалось, утечка газа прекратилась. Расследование обстоятельств ЧП ведут Швеция и Дания при участии ряда западных стран. Россию к нему не допустили.

Нефтепроводная магистраль «Дружба» построена в 1964 году. Идет из России в Белоруссию, где делится на две ветки. Нефтепровод проходит также через Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию, Литву.