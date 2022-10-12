Общественное пространство создадут в плодопитомнике Благовещенска

В Благовещенске завершается благоустройство общественного пространства у озера в плодопитомнике. Последний этап, на котором идет установка малых архитектурных форм, выполнен на 70%. Закончить все работы планируется к концу этой недели.

ИА PriamurMedia в городской администрации рассказали, что уже смонтированы качели, воркаут-площадка и другие элементы детской площадки. В ближайшие дни начнется монтаж больших игровых комплексов и опор освещения.

На территории оборудовали ливневую канализацию, установили ограждение и скамьи, берега озера укрепили габионами, разбили пешеходные дорожки. На территории высадили газоны и 30 деревьев.

Зона отдыха обустраивается в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Территория стала победителем рейтингового голосования в 2021 году.

Ранее сообщалось, что в Амурской области на полтора года раньше планируют завершить реконструкцию участка автомобильной дороги Благовещенск – Свободный. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».