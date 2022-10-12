Новак назвал ожидаемый уровень добычи российской нефти в октябре

Добыча российской нефти в октябре сохранится на уровне 9,9 млн баррелей в сутки. Об этом 12 октября заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Мы на тех же уровнях находимся — 9,9 млн баррелей в сутки. У нас стабильная сейчас добыча. Это те данные, которые мониторит ОПЕК+», — сказал он журналистам на «Российской энергетической неделе».

По словам министра, добыча нефти в России в этом году составит 525–530 млн т.

5 октября страны ОПЕК+, в число которых входит Россия, договорились сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки с ноября этого года. Эта мера направлена на сдерживание падения цен на нефть, вызванного ослаблением мировой экономики.

В тот же день Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден разочарован «недальновидным» решением ОПЕК+ сократить добычу нефти. Там добавили, что по распоряжению президента министерство энергетики направит на рынок в следующем месяце дополнительные 10 млн баррелей из стратегического резерва нефти.

9 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказал мнение о том, что решение ОПЕК+ о снижении добычи нефти является не «победой России», а «победой здравого смысла». По словам Пескова, оно стало результатом работы стран, занимающих в картеле ответственную позицию.

Кроме того, 10 октября экс-посол США в ООН Никки Хейли назвала решение ОПЕК+ по нефти принятым назло американскому президенту Джо Байдену. Она отметила, что организация по нефтедобыче не является другом США и даже намерена наказать американского лидера своим решением сократить нефтедобычу.