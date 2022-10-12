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ЦИК Казахстана зарегистрировала Токаева кандидатом на выборах президента страны

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Центральная избирательная комиссия Казахстана зарегистрировала действующего главу государства Касыма-Жомарта Токаева кандидатом в президенты на внеочередных выборах, которые пройдут в республике 20 ноября. Об этом 12 октября сообщил председатель ЦИК Нурлан Абдиров.

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«ЦИК зарегистрировала Токаева Касыма-Жомарта Кемелевича кандидатом в президенты Республики Казахстан», — сказал он в ходе трансляции заседания Центризбиркома.

Сообщается, что Токаев стал первым зарегистрированным кандидатом на грядущих внеочередных выборах президента Казахстана.

Ранее, 7 октября, ведущий научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН Максим Вилисов в беседе с «Известиями» заявил, что проведение выборов президента Казахстана в ноябре 2022 года — рациональное решение со стороны Токаева.

1 сентября стало известно, что Токаев предложил провести досрочные президентские выборы осенью 2022 года. По мнению главы государства, необходимо сократить мандат президентского срока до одного, он будет увеличен с пяти до семи лет.

Внеочередные выборы президента Казахстана пройдут 20 ноября. 19 ноября будет объявлено днем тишины перед голосованием.

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