Спортивные выходные с «Известиями»

Футбол

Чемпионат России. 13-й тур. ЦСКА – «Спартак»

Популярнейшее противостояние в отечественном футболе состоится в воскресенье вечером в рамках 13-го тура РПЛ. Уже не одно десятилетие московское дерби ЦСКА и «Спартака» является самым принципиальным в стране, а в нынешнем сезоне статус матча будет и вовсе особенным: обе команды идут вверху турнирной таблицы, борются за медали и претендуют на звание главного преследователя лидера — петербургского «Зенита». «Спартак» идет третьим, а ЦСКА расположился на четвертом месте, но расстояние между ними составляет всего одно очко.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

16 октября, 20:00. Стадион «ВЭБ Арена» (Москва). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

Теннис

Турниры ATP и WTA. Четвертьфиналы, полуфиналы, финалы

До конца теннисного сезона осталось чуть больше месяца и лучшие игроки ведут борьбу за попадание на итоговые турниры, которые пройдут в Риме и Форт-Уэрте. Для этого надо к середине ноября быть в первой восьмерке чемпионской гонки — в ней учитываются рейтинговые очки, набранные в текущем календарном году. Из россиян на это претендуют Даниил Медведев и Андрей Рублев — они пока занимают пятое и шестое в гонке, имея небольшой задел перед конкурентами. Медведев сейчас восстанавливается от травмы, а Рублев пытается заработать 250 очков за счет победы на турнире ATP в испанском Хихоне. Он уже дошел до четвертьфинала, где в пятницу, 14 октября, сыграет американцем Томми Полом.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

У женщин на участие в итоговом турнире претендует 11-я ракетка мира Дарья Касаткина — в чемпионской гонке этого сезона она шестая с небольшим отрывом от соперниц, идущих ниже. Ее шансы резко возрастут в случае победы на соревновании в американском Сан-Диего, где за первое место дают 500 баллов. В ночь на 14 октября Дарья поборется с американкой Мэдисон Кис за выход в четвертьфинал, где в случае победы встретится с другой представительницей США Джессикой Пегулой. Кроме того, до четвертьфинала женского турнира в румынском Клуж-Напока дошли Анастасия Потапова и Анна Блинкова. Теперь первой предстоит играть с венгеркой Анной Боднарь, а второй — с украинкой Ангелиной Калининой. Победитель этого соревнования получит 250 очков.

14-16 октября, 00:30 - 15:00, Barnes Tennis Center (Сан-Диего, США), «Паласио де Депортес Ла Гия» (Хихон, Испания), «БТ-Арена» (Клуж-Напока, Румыния). Прямые трансляции на сайтах ATP и WTA

Хоккей

Регулярный чемпионат НХЛ. «Торонто» — «Вашингтон», «Коламбус» — «Тампа», «Питтсбург» — «Тампа»

На этой неделе начался новый сезон НХЛ. Уже проведено несколько ярких матчей, и турнир почти в режиме нон-стоп будет идти и в выходные. В большинстве встреч ключевые роли сыграют российские хоккеисты. Наиболее яркие противостояния нас ожидают в трех матчах.

Фото: REUTERS/Eric Bolte-USA TODAY Sports

В составе «Торонто Мейпл Лифс» может дебютировать в официальной игре вратарь Илья Самсонов. Канадская команда дома сыграет против его бывшей команды «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова. А сильнейший клуб последних лет — «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, Андрея Василевского и Михаила Сергачева проведет в выходные два выездных матча. Сначала «молнии» поедут к «Коламбус Блю Джекетс» Владислава Гаврикова и Егора Чинахова, а затем к «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина.

14 октября, 02:30, Scotiabank Arena (Торонто, Канада). 15 октября, 02:00, Nationwide Arena (Коламбус, США). 16 октября, 02:00, PPG Paints Arena (Питтсбург, США).

Волейбол

Мужчины. Суперкубок России. «Динамо» — «Зенит-Казань»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

15-й по счету розыгрыш Суперкубка России по волейболу среди мужчин в очередной раз пройдет в рамках одного из первых туров Суперлиги. И в нем вновь встретятся два главных триумфатора прошлого сезона — действующий чемпион России московское «Динамо» и прошлогодний обладатель Кубка России казанский «Зенит». Это два самых титулованных клуба страны последних 10 лет, добивавшиеся успехов не только на внутренней арене, но и в еврокубках. Сейчас они, как и другие наши команды, не допущены до континентальных соревнований, поэтому субботняя игра за Суперкубок на домашнем стадионе бело-голубых обретает еще больший статус.

15 октября, 16:30. Волейбольная арена «Динамо» (Москва). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Планета»

Хоккей

Регулярный чемпионат КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс», «Витязь» — СКА

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Уже почти полтора месяца прошло с начала сезона КХЛ, и интрига в борьбе за плей-офф только закручивается, но определились лидеры в обеих конференциях. В ближайшие два дня им предстоят непростые матчи с другими обитателями топ-4 Запада и Востока. В пятницу, 14 октября, возглавляющий таблицу Востока екатеринбургский «Автомобилист» примет на своем льду суперзвездный по составу, но пока очень не стабильный по игре и результатам казанский «Ак Барс». А в субботу безоговорочному лидеру регулярного чемпионата петербургскому СКА предстоит игра в гостях с набравшим неплохой ход и неожиданно оказавшимся третьим на Западе подмосковным «Витязем».

14 октября, 17:00, стадион «Уралец» (Екатеринбург). 15 октября, 18:00, «Арена имени Юрия Ляпкина» (Балашиха). Прямые трансляции на «КХЛ ТВ» и «КХЛ Прайм»

Баскетбол

Единая лига ВТБ. «Зенит» — «Автодор»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Два тура уже прошло с момента старта нового сезона баскетбольной Единой лиги ВТБ. И они не стали легкой прогулкой для действующего победителя турнира петербургского «Зенита», который в начале лета сумел прервать многолетнюю гегемонию московского ЦСКА. Текущий розыгрыш клуб из Северной столицы начал с домашнего проигрыша казанскому УНИКСу (79:82), а затем победили в гостях пермскую «Парму-Пари» (65:60). Теперь подопечным Хавьера Паскуаля предстоит играть на своей площадке с одним из традиционных претендентов на медали саратовским «Автодором». Встреча пройдет в пятницу.

14 октября, 19:30. «Сибур Арена» (Санкт-Петербург). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Арена»