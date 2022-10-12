Грузовой паром через Обь прекратит движение 19 октября в Томской области

Работа паромной переправы Стрежевой — Каргасок в Томской области завершится 19 октября в Томской области. Об этом сообщает РИА «Томск» со ссылкой на директора компании-перевозчика «Северные переправы» Надежду Михееву.

Дорога из Томска на север региона заканчивается в Каргаске. Дальнейший путь в Александровский и Каргасокский районы, а также в город Стрежевой проходит через переправу. По ней через Обь переправляют автомобили, тракторы, автокраны и другую технику.

Последний паром из Стрежевого в Каргасок отправится 17 октября в 13:00. Обратный рейс состоится 19 октября в 10:00. После этого навигация для парома завершится.

Стоимость проезда автомобильного транспорта составляет от 9,4 тыс. рублей. Перевозка мотоцикла обойдется в 3,7 тыс. рублей и более.