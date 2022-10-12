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Готовность блока телемедицины в АОКБ в Благовещенске оценили в 80%

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В Амурской областной больнице в Благовещенске капитальный ремонт трехэтажного блока «Д» находится на завершающей стадии. Готовность оценивается в 80%. Завершить работы подрядчик должен в ноябре.

В обновленном пространстве будут проводить телемедицинские консультации, рабочие встречи специалистов со всего мира, симпозиумы. По словам губернатора Василия Орлова, это будет современное, хорошо оборудованное деловое медицинское пространство, которое позволит здравоохранению региона выйти на совершенно новый уровень оказания медицинской помощи, диагностики и ведения научной деятельности.

Амурская служба новостей уточняет, что беспрецедентный ремонт в главной больнице Приамурья начался в 2020 году. Тогда провели реконструкцию отделения анестезиологии и реанимации. Должны привести в порядок все отделения. План разработали министерство здравоохранения и министерство строительства и архитектуры. Он рассчитан на три года.

В 2021 году в больнице заменили все окна, отремонтировали систему водоотведения, полностью обновили холл и входную группу, также реконструировали ожоговое отделение. В этом году в зале Гиппократа площадью более 1 тыс. кв. м выполнили замену инженерных коммуникаций, установили современное оборудование.

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