Новак заявил о готовности России к расследованию взрывов на «Северных потоках»
Вице-премьер России Александр Новак 12 октября заявил журналистам о готовности Москвы к расследованию взрывов на трубопроводах системы «Северный поток».
Новак отметил, что Москва передала ходатайства об участии России в расследовании трем странам: Швеции, Германии, Дании.
Однако вице-премьер не готов ответить, сколько времени займет рассмотрение данных запросов.
10 октября Швеция отказалась передавать. России результаты расследования взрывов на газопроводах. Власти страны назвали эту информацию конфиденциальной.
Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что страны Запада демонстрируют двойные стандарты, исключая Россию из расследования обстоятельств ЧП на «Северных потоках», но допуская участие в нем экспертов из США.
В свою очередь президент России Владимир Путин назвал теракты на «Северных потоках» действиями Запада по разрушению европейской энергетической инфраструктуры.
В конце сентября утечка газа произошла сразу на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2». Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва. На текущий момент давление на газопроводах стабилизировалось, утечка газа прекратилась.
Следователи ФСБ России по материалам Генеральной прокуратуры возбудили уголовное дело об акте международного терроризма в связи со взрывами на «Северных потоках».
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