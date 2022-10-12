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Генпрокуратура Армении поручила возбудить дело по теракту на Крымском мосту

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Генеральная прокуратура Армении поручила службе национальной безопасности (СНБ) возбудить уголовное дело по факту теракта на Крымском мосту. Об этом ведомство сообщило 12 октября.

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Ранее в этот день ФСБ сообщило, что организаторами теракта на Крымском мосту выступили Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины и его глава Кирилл Буданов. Всего к преступлению причастны 12 человек, из которых восемь уже задержаны. Среди них оказался гражданин Армении Артур Терчанян.

«Генпрокуратура изучила информацию, распространенную ФСБ России, и публикации, сделанные в различных СМИ. Учитывая, что в них содержались сведения, свидетельствующие о явном преступлении, прокуратура направила их в следственное управление СНБ с указанием решить вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщила прокуратура на своем сайте.

В ведомстве отметили, что будут использовать правовые инструменты, в том числе международный институт взаимопомощи, для последовательного раскрытия обстоятельств обнародованных сведений.

Как отмечали в ФСБ, подозреваемые переправили груз, послуживший взрывчаткой, из Болгарии в грузинский порт Поти, а затем через Армению в Россию. С 29 сентября по 3 октября в Ереване груз был растаможен в терминале «Трансальянс». В дальнейшем он пересек российско-грузинскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс», а затем 6 октября доставлен и разгружен на оптовой базе города Армавир Краснодарского края.

8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава.

По последним данным, в результате взрыва погибли четыре человека. Было возбуждено уголовное дело о терроризме.

Российский лидер Владимир Путин назвал произошедшее на Крымском мосту терактом и указал на причастность к произошедшему украинских спецслужб.

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