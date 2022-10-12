Генпрокуратура Армении поручила возбудить дело по теракту на Крымском мосту

Генеральная прокуратура Армении поручила службе национальной безопасности (СНБ) возбудить уголовное дело по факту теракта на Крымском мосту. Об этом ведомство сообщило 12 октября.

Ранее в этот день ФСБ сообщило, что организаторами теракта на Крымском мосту выступили Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины и его глава Кирилл Буданов. Всего к преступлению причастны 12 человек, из которых восемь уже задержаны. Среди них оказался гражданин Армении Артур Терчанян.

«Генпрокуратура изучила информацию, распространенную ФСБ России, и публикации, сделанные в различных СМИ. Учитывая, что в них содержались сведения, свидетельствующие о явном преступлении, прокуратура направила их в следственное управление СНБ с указанием решить вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщила прокуратура на своем сайте.

В ведомстве отметили, что будут использовать правовые инструменты, в том числе международный институт взаимопомощи, для последовательного раскрытия обстоятельств обнародованных сведений.

Как отмечали в ФСБ, подозреваемые переправили груз, послуживший взрывчаткой, из Болгарии в грузинский порт Поти, а затем через Армению в Россию. С 29 сентября по 3 октября в Ереване груз был растаможен в терминале «Трансальянс». В дальнейшем он пересек российско-грузинскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс», а затем 6 октября доставлен и разгружен на оптовой базе города Армавир Краснодарского края.

8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава.

По последним данным, в результате взрыва погибли четыре человека. Было возбуждено уголовное дело о терроризме.

Российский лидер Владимир Путин назвал произошедшее на Крымском мосту терактом и указал на причастность к произошедшему украинских спецслужб.