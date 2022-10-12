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Подлежащие мобилизации могут сами пройти медкомиссию

«Объясняем.рф»: подлежащие мобилизации могут сами пройти медкомиссию
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Подлежащие частичной мобилизации россияне могут самостоятельно проходить медицинскую комиссию, но окончательное решение остается за призывной комиссией. Об этом сообщили на портале «Объясняем.рф».

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«Вы имеете право собрать заключения любых профильных специалистов и представить их призывной комиссии по мобилизации. Окончательное решение о годности к мобилизации по состоянию здоровья принимается этой комиссией», - говорится в сообщении.

Ранее на портале также разъяснили, что уважительные причины освобождают гражданина РФ от явки в военкомат после получения повестки, но они должны быть подтверждены документально. Однако, как уточняется, когда действие уважительной причины закончится, гражданин обязан незамедлительно, без второй повестки прийти в военкомат.

4 октября министр обороны России Сергей Шойгу поручил Генштабу в кратчайший срок дать призывным комиссиям и военным комиссарам разъяснения по вопросу отсрочек в рамках частичной мобилизации

6 октября президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в указ о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации. О том, каким категориям граждан положена бронь или отсрочка читайте в материале «Известий».

Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября. В Министерстве обороны тогда сообщили, что в общей сложности будут призваны 300 тыс. человек.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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