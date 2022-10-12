Подлежащие мобилизации могут сами пройти медкомиссию
Подлежащие частичной мобилизации россияне могут самостоятельно проходить медицинскую комиссию, но окончательное решение остается за призывной комиссией. Об этом сообщили на портале «Объясняем.рф».
«Вы имеете право собрать заключения любых профильных специалистов и представить их призывной комиссии по мобилизации. Окончательное решение о годности к мобилизации по состоянию здоровья принимается этой комиссией», - говорится в сообщении.
Ранее на портале также разъяснили, что уважительные причины освобождают гражданина РФ от явки в военкомат после получения повестки, но они должны быть подтверждены документально. Однако, как уточняется, когда действие уважительной причины закончится, гражданин обязан незамедлительно, без второй повестки прийти в военкомат.
4 октября министр обороны России Сергей Шойгу поручил Генштабу в кратчайший срок дать призывным комиссиям и военным комиссарам разъяснения по вопросу отсрочек в рамках частичной мобилизации
6 октября президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в указ о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации. О том, каким категориям граждан положена бронь или отсрочка читайте в материале «Известий».
Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября. В Министерстве обороны тогда сообщили, что в общей сложности будут призваны 300 тыс. человек.
24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».