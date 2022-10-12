Современный эвакуатор закупили для моста Благовещенск – Хэйхэ

Для работы на международном мосту Благовещенск - Хэйхэ в Приамурье закупили современный эвакуатор на базе КамАЗ-65801. Его используют для эвакуации и транспортировки всех видов транспортных средств методом частичной погрузки. Техника заступила на оперативное дежурство.

Как поясняет ИА PriamurMedia, оснащение лебедками позволяет устанавливать на колеса перевернутую технику и вытаскивать съехавшие с дороги эвакуируемые автомобили. Дополнительная крано-манипуляторная установка решает вопросы сложных случаев эвакуации. Управление эвакуатором идет в том числе и с пульта дистанционного управления.

По словам замдиректора компании по развитию и строительству моста «Амур (Хэйлунцзян)» Романа Ушакова, несмотря на то, что случаев эвакуации с проезжей части моста транспортных средств не было, такой спецавтомобиль обязательно должен быть на дежурстве.

10 июня в Благовещенске открыли первый автомобильный мост между Россией и Китаем. Он обеспечит грузовое движение по маршруту Благовещенск (Россия) – Хэйхэ (Китай) через реку Амур. Мост построен по уникальной концессионной модели.