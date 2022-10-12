Двухэтажный жилой дом сгорел в Оренбурге

В Оренбурге сгорел двухэтажный жилой дом, расположенный на улице Коммуны, 244. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Информация о возгорании поступила в ведомство 11 октября в 19:29. На место выехали сотрудники трех пожарно-спасательных частей, службы пожаротушения и специализированной пожарно-спасательной части, пишет РИА «Оренбуржье».

В 20:27 открытое горение было локализовано, в 21:32 пожар полностью ликвидировали. Площадь возгорания составила 196 кв. м.

Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Отмечается, что спасателям удалось предотвратить переход огня на соседние строения. По предварительной информации, причиной пожара стала неисправность электрооборудования.

Как сообщает ИА «Урал56.Ру» со ссылкой на МЧС, еще один пожар произошел в Оренбурге в ночное время. На проспекте Дзержинского загорелись три легковых автомобиля Kia, Lada и Datsun.

У Kia сгорели салон, моторный отсек, кузов и передние колеса. У отечественной машины огнем повреждены правая фара, бампер, крыло, капом, зеркало, у Datsun — левая фара, бампер и подкрылок. Пострадавших нет.

Обстоятельства возгораний устанавливаются.