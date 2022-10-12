В WT заявили о панике в обществе США после слов Байдена о «ядерном Армагеддоне»

Слова президента США Джо Байдена об угрозе «ядерного Армагеддона» из-за якобы действий российского лидера Владимира Путина вызвали большой резонанс в мире и стали причиной паники в американском обществе. На это указали журналисты Washington Times.

«На этом фоне Белый дом поспешил разъяснить, что слова президента США неправильно истолковали и их не следует воспринимать как предупреждение о возможном ядерном конфликте», — говорится в публикации.

Автор статьи подчеркивает, что попытки американских властей успокоить американцев оказались безуспешными — граждане США содрогнулись от заявлений политика.

«Не помогла снизить уровень беспокойства в США и последовавшая за словами Байдена информация о закупке министерством здравоохранения на 290 миллионов долларов препарата Nplate, который предназначен для лечения повреждений клеток крови, возникших в результате радиационного поражения», — отмечается в статье.

Объяснение нынешней ситуации в мире «должно включать глупые ошибки в руководстве самого Байдена», считают в WT.

Резонансное заявление об «угрозе атомного армагеддона» Байден сделал 6 октября. По его словам, Владимир Путин «не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного оружия».

При этом через несколько дней Белому дому пришлось оправдываться за слова американского лидера. Там подчеркнули, что утверждение Байдена не опиралось на какие-либо данные американской разведки, которая по-прежнему не видит признаков подготовки России к применению ядерного оружия.

Как отметил 10 октября журналист Global Times Элиас Сепеда, президент США в своих выступлениях противоречит сам себе, даже в вопросах военных действий или применения ядерного оружия. По его словам, такие противоречия только выявляют хаос внутри политики США.

При этом в другой публикации издания ранее подчеркивалось, что Вашингтон наслаждается эскалацией ситуации вокруг Украины, поскольку США намерены извлечь максимум выгод из конфликта. Кроме того, отметили в материале, власти США стремятся обелить себя, выставив виноватой Россию.

21 сентября Владимир Путин в телеобращении обратил внимание на высказывания некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России ядерного оружия. Он подчеркнул, что со стороны Запада в ход пошел ядерный шантаж.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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