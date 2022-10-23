«Я до сих пор сижу в этом зале на Дубровке»

23 октября 2002 года стал черным днем для России — вооруженные килограммами взрывчатки террористы захватили Театральный центр на Дубровке. В этот момент там шел «Норд-Ост» — легендарный мюзикл, на который тогда стремились попасть все. В заложниках оказались 916 человек, каждый девятый из них погиб. Накануне двадцатой годовщины трагедии «Известия» поговорили с бывшими заложниками и их родными о том, что они пережили в те дни, о стокгольмском синдроме, воле к жизни и о том, как сложились их судьбы после тех страшных событий, которые в народе стали называть именем мюзикла.

«Я знала, что выйду из этого ада ради детей»

У бывшей журналистки из Калининграда Алены Михайловой на «Норд-Осте» погиб муж — директор Общественного калининградского радио Максим Михайлов. Алена осталась жива, но последствия той травмы с ней до сих пор. Максима отправили в Москву в командировку, а Алена с девятилетним сыном решила составить ему компанию. После года в декрете с младшим сыном женщина решила развеяться. Это была ее первая поездка в столицу. Идти на мюзикл они не планировали.

— Мы купили билеты в музеи, дельфинарий, ходили на Красную площадь. Про «Норд-Ост» я ничего не слышала, но «Два капитана» Каверина обожаю с детства, Санька Григорьев был моим кумиром и прототипом мужчины, с которым я хотела бы прожить всю жизнь. Очень люблю театры, поэтому когда в одной из касс мне предложили этот мюзикл, у меня даже не возникло вопросов. Мы только спросили, где этот ДК, отвезли в гостиницу ребенка, покормили его, оставили для связи телефон, ключи и поехали туда.

От первого действия мы были в восторге, это была радость и эмоциональный подъем. В начале второго действия был танец летчиков, такой музыкальный, патриотический. А когда прямо посреди танца в зале внезапно включили свет, на сцене появились вооруженные люди, а в проходах между рядами стояли женщины в черных одеждах и со странными поясами на талии. Было непонятно, как они зашли, как они вообще могли появиться здесь, в центре Москвы.

Я до сих пор сижу_1 Здание ДК на улице Мельникова, где террористы захватили заложников. 24 октября 2002 года Фото: ТАСС/Константин Кижель

Я почему-то сразу поняла, что это правда. Мы сидели в третьем ряду в партере, я увидела лица артистов на сцене — по их выражению было видно, что это не задумка режиссера. После первой автоматной очереди на меня с потолка посыпалась штукатурка, стало понятно, что стреляли не холостыми.

Одну бомбу установили на сцене, вторую в зрительном зале. От них шли провода — мы поднимали ноги, а они протягивали что-то по полу, наверное, эти бомбы соединяли.

Они озвучили свои требования и велели звонить родным — говорить, что это захват. Я позвонила в Калининград родителям и сказала, что это либо надолго, либо навсегда. Попросила забрать ребенка из гостиницы.

Я до сих пор сижу_3 Бойцы спецназа на улице Мельникова. 24 октября 2002 года Фото: ТАСС/Федор Савинцев

Я впервые столкнулась с вооруженными людьми, но страха не было, только шок и злость. Это было унижение человеческого достоинства. Мы ходили в туалет в холл, а потом в оркестровую яму, и это приходилось делать на глазах у зрительного зала. Особенно тяжело было карабкаться в эту яму пожилым женщинам. Когда один мужчина с первого ряда попытался помочь женщине перелезть, террористы ударили его прикладом.

У меня пропала память после штурма, а возвращалась кусками и неожиданно. Например, год спустя на спектакле в Калининграде, когда зрители аплодировали актерам, я неожиданно вспомнила, что точно так же люди в зале хлопали Бараеву, когда он решил отпустить группу детей.

Я собрала большой архив по новостям, публикациям и сюжетам, чтобы восстановить последовательность событий. Мне было важно вспомнить, попрощалась ли я с мужем, какой была наша последняя ночь.

Когда по телевизору впервые показали документальный фильм с кадрами из зала, я неожиданно увидела себя, активно жестикулирующую о чем-то в разговоре с Бараевым. Моя мама была в шоке, когда это увидела. Я вспомнила, как пыталась ему объяснить, что обращаться с нами так нелогично, что нас надо кормить и поить, если они хотят, чтобы мы тут просидели до того момента, как войска выведут из Чечни.

Я до сих пор сижу_2 Изрешеченный пулями террористов центральный вход в здание на улице Мельникова. 24 октября 2002 года Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Вспомнила, что когда в зале стало очень холодно и у меня невыносимо разболелось мое артритное колено, я обратилась к женщинам-террористкам с просьбой взять одежду из гардероба. И они разрешили. В сопровождении вооруженного террориста мы пошли в гардероб. Я взяла одежду свою и мужа и всё, что висело рядом, раздала это людям. Сидеть стало гораздо теплее.

Я понимаю, что выделяться так было опасно — могли расстрелять. Но мы сами не знаем, на что способны, пока не случится критическая ситуация. Я благодарна людям в зале за то, что они вели себя как единый организм — все зрители сидели спокойно, поддерживая друг друга. Один раз мужчина сорвался — в истерике он побежал по спинкам кресел, в него начали стрелять, но не попали, а попали в сидевших на своих местах мужчину и женщину. Женщина говорила, что истекает кровью, ее позже оттуда вынесли наружу.

Просидеть 58 часов на одном месте, когда колени упираются в спинку кресла, — это сейчас кажется невероятным. За всё время к нашим ногам упала лишь одна крошечная шоколадка. Это были «Сказки Пушкина» из театрального буфета, который разграбили террористы.

Когда принесли воду и соки, мне достался мультифруктовый сок, который я не пью — меня от него тошнит. Позже была информация, что якобы в эти коробочки с соками кололи антидот, чтобы организм мог противостоять газу, который пустили в ходе штурма. Но я этого не знала и сок не пила.

Я до сих пор сижу_4 Дети — первые из освобожденных заложников, находившихся в здании ДК на Дубровке. 24 октября 2002 года Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

У меня была гипоксия мозга и до сих пор проблемы с кратковременной памятью: я не могу сказать, какое сегодня число, не ориентируюсь во времени и днях недели. Пытаюсь себя контролировать, боюсь опоздать, часто подвожу людей. Когда что-то покупаю, не могу сказать, сколько стоит покупка, особенно когда это не наличные, а карточка.

По словам врачей, возможно, у меня был микроинсульт, я больше месяца лежала в больнице в Калининграде, у меня висела правая рука, были проблемы с почками, сосудами.

Я не знаю, от чего умер мой муж — в причине смерти прочерк. Высокий, красивый, сильный мужчина, он был очень подавлен своей беспомощностью. У меня до сих пор очень острое чувство вины за его смерть. Ведь это я купила билеты, я потащила его в этот зал, я выжила, а он — нет. Но тогда, в октябре 2002 года, у меня была цель — выжить ради детей, и я была уверена, что пусть без рук, без ног, но я выползу из этого зала.

Весь Калининград нас ждал. Я увидела поток информации о нас с мужем в газетах и новостях — все очень переживали. 20 лет прошло, а люди до сих пор меня узнают. Я им очень благодарна — они вытащили меня своими молитвами.

Я до сих пор сижу_10 Пикет сотрудников правоохранительных органов столицы на Дубровке. 24 октября 2002 года Фото: РИА Новости/Александр Поляков

Стокгольмского синдрома у меня не было и нет — наоборот, меня раздражают разговоры, что мол, террористы не самые плохие люди, они не собирались нас взрывать и вообще отпустили бы. Я с этим категорически не согласна. Эти люди пришли нас убивать, они выполняли заказ. Да, они были разные, но это террористы, эти люди нам были не друзья.

После теракта я закрылась в себе, в своем доме и чуть не сошла с ума. До «Норд-Оста», когда я по своей журналистской работе брала интервью у ветеранов-афганцев, не могла понять, почему они через столько лет обычной мирной жизни мыслями постоянно возвращаются на войну. А сейчас я вижу, что сама до сих пор сижу в этом зале на Дубровке — не могу из него выйти окончательно. Каждый октябрь я смотрю фильмы, поднимаю газеты, ищу информацию о выживших заложниках. Мне важно знать, что у кого-то родился ребенок, что они продолжают жить, как обычные люди. Что жизнь победила страх и смерть!

Моему старшему сыну 30 лет, младшему — 21. Он, к сожалению, не помнит отца, но очень на него похож. Когда мой годовалый внук мне улыбается своими тремя зубами — это безумное счастье. Я благодарна судьбе за то, что дожила до этого момента.

«Я был уверен, что шансов выжить у нас — один из ста»

41-летний программист Александр Сталь не только выжил в аду теракта, но и вышел из него с минимальными потерями. Так по крайней мере считает он сам. Уверяет, что, кроме частичной утраты слуха, никаких особых синдромов нет. Жизнелюбивый характер не дает Александру зацикливаться на прошлом, держит в настоящем. В октябре 2002-го он был студентом, на мюзикл пришел вместе с девушкой — она тоже осталась жива.

— За день или за два до «Норд-Оста» я гулял по парку, познакомился с девушкой и пригласил ее на мюзикл — увидел рекламу, в которой говорили, что на сцену там садится самолет. Книжка «Два капитана» мне нравилась в школе, и это был едва ли не первый, если не считать «Юнону и Авось», российский мюзикл.

Помню, что еще в первом акте сиденье мне показалось очень тесным, я подумал: как же тут высидеть два часа? Ноги вплотную примыкали к спинке соседнего кресла.

Я до сих пор сижу_6 Представители Красного Креста входят в задние ДК на улице Мельникова. 25 октября 2002 года Фото: ТАСС/Антон Денисов

А когда началась вторая часть, на сцену выбежали люди в камуфляже и с оружием. Мы подумали: шутка, как может быть такое? Потом они стали стрелять, полилась первая кровь, и все поняли, что это всерьез.

С самого начала и до последнего момента мне казалось, что шансов у нас никаких нет. Я просчитывал все варианты и был уверен, что ради нас выводить войска из Чечни никто не будет. На тот момент войну более-менее усмирили, а тут будет новый этап эскалации, и жертв явно будет больше. И я решил, что жертвовать будут нами. Один процент из ста, что кто-то выберется живым, думал я.

Удивительно проявила себя моя девушка: если я пытался дипломатично себя держать с боевиками, она, на тот момент ученица 11-го класса, вела себя дерзко. «Если нас всех положат, то и вас всех тоже», — заявила она им. Я переживал, что ее ударят или убьют, но женщин они как-то терпели — видимо, всерьез не воспринимали, а мужчин сразу били или стреляли в них.

Примерно на второй день снаружи началась стрельба, боевики выбежали из зала, а шахидки выстроились рядами и достали батарейки, чтобы вставить их в детонаторы. Я спросил у шахидки: «Это что, всё?» Она: «По-видимому, да, давайте молиться». Но потом стрельба утихла, обошлось.

Я до сих пор сижу_5 Родственники заложников у здания ДК на Дубровке. 25 октября 2002 года Фото: РИА Новости/Александр Поляков

На тот момент все были уже измотанные, очень хотели спать, плохо соображали. Потом нам сказали, что начались переговоры, пришли врачи, стали давать воду, все расслабились.

Я спросил шахидку, можно ли мне прилечь на ступеньках, она разрешила. Мне стало казаться, что нос у меня забит какой-то дрянью, потом я очнулся уже в кислородной маске, а рядом были врачи.

Всё это случилось накануне моего дня рождения — 30 октября мне исполнилось 22 года. Когда я пришел в себя, врачи спросили, сколько мне лет. Я ответил: смотря сколько я пролежал без сознания. Друзьям говорю: можете поздравлять меня заранее, у меня теперь два дня рождения.

После долгой отключки у меня испортился слух. Когда общаюсь с одним человеком, смотрю на губы, а в большой компании тяжело общаться.

Я до сих пор сижу_12 Председатель Международного комитета помощи детям при катастрофах и войнах профессор Леонид Рошаль выходит из здания ДК на улице Мельникова. 25 октября 2002 года Фото: ТАСС/Татьяна Балашова

Спустя год я снова пошел на мюзикл — «Иисус Христос — суперзвезда» в «Ленком» и зачем-то положил с собой в сумку шоколадку и воду. Я не знал, что этот мюзикл осовременили и там вместо римских легионеров в первом действии на сцене появляются люди в камуфляже. И когда они появились, я обмер. Думаю: как, опять? Да сколько ж можно! Это было натуральное дежавю. Потом началась увертюра, и я понял, что всё хорошо.

Я работал программистом в разных компаниях, был женат, потом развелся, сейчас в отношениях. Детей пока нет, но уверен, что будут.

Последствий я не ощущаю, главное, мы выжили. Руки и голова на месте, работать могу, моя жизнь хуже не стала. И мне не хочется ныть.

«Чем дальше идет время, тем больше о нас забывают»

250 билетов на популярный мюзикл «Норд-Ост» выдала префектура московского Восточного округа в качестве поощрения волонтерам тогдашней переписи населения. Три из них достались социальному работнику района Соколиная Гора Галине Будницкой. На мюзикл они собирались идти с мужем Сергеем и дочерью Ириной, но в последней момент у Галины на работе заболел заместитель, и она отдала свой билет племяннице Ксюше. Все они остались живы.

— Погода в тот день была ужасная, я приготовила ужин, но тут по телевизору пошла бегущая строка с новостями о «Норд-Осте», мне стали звонить знакомые.

У меня был срыв, хорошо, что старшая дочь с внучкой были дома. Все три ночи были бессонные, но по ночам им разрешали звонить, мы были на связи.

Я до сих пор_7 Машины скорой помощи готовы к приему пострадавших заложников. 26 октября 2002 года Фото: ТАСС/Федор Савинцев

Так совпало, что муж призывником служил в авиационном полку Дудаева в Забайкалье и во время захвата решил рассказать об этом Бараеву, просил отпустить детей. Но тот сказал, что 13 и 14 лет — это не дети, в Чечне в этом возрасте уже оружие держат.

Ксюша первое время плакала, потом они стали играть в слова и города — муж старался их отвлекать. Он предвидел, что будет газовая атака, намочил всем края одежды, велел прикрывать рот и нос, положил девочек на пол и сам на них прилег.

После освобождения их развезли по разным больницам, причем мужа по ошибке записали погибшим. Но мы его нашли в Склифе живым, через три дня он вышел. Девчонок выписали на следующий день после захвата. 26-го числа все они отмечают второй день рождения.

Я до сих пор сижу_9 Спецназовцы выносят заложников из здания ДК на улице Мельникова. 26 октября 2002 года Фото: ТАСС/Антон Денисов

Муж мой по жизни оптимист, он быстро вышел на работу, общение с людьми ему помогло. Девчонкам было тяжело — до сих пор нервы на взводе, невроз, истерики. К психологам мы не ходили, но со здоровьем ничего хорошего нет. Раньше всех заложников прикрепляли к диагностическому центру в 13-й больнице, но сейчас он их больше не обслуживает. Остались только поликлиники по месту жительства.

У Ирины семейная жизнь толком не сложилась, но есть девятилетняя дочка. Ксюша была замужем, детей у нее нет. Мой муж на пенсии, но подрабатывает охранником на предприятии, лишние 18 тыс. нам не помешают, надо ведь девочкам помогать. У него всё нормально, только вздрагивает, когда слышит звук скотча — террористы всё время скотчем что-то обматывали. Поэтому скотч я всегда стараюсь аккуратно мотать, чтобы он не трещал.

Круглый год я помогаю бывшим заложникам. Еще в 2010 году благодаря тогдашнему руководителю департамента труда и соцзащиты Москвы Владимиру Петросяну удалось добиться для пострадавших во время терактов и членов их семей бесплатного санаторно-курортного лечения. Это постановление с некоторыми исправлениями действует до сих пор. Я собираю списки на путевки и отвожу в департамент. Иногда дают еще бесплатные билеты в музеи и на выставки.

Я до сих пор_8 Взрывное устройство, которое было установлено террористами в центре зала ДК на Дубровке. 26 октября 2002 года Фото: ТАСС/Татьяна Моисеева

Но главное, что нужно людям, пережившим «Норд-Ост», — это медобслуживание. Я поднимала вопрос о том, чтобы жертв терактов приравняли к категории лиц, побывавших в горячих точках. Ведь это тоже была самая настоящая горячая точка, и люди ее пережили с такими же потерями для здоровья и психики. Но у заложников никакого статуса нет, и льгот поэтому тоже нет, кроме санаторно-курортного лечения.

Очень бы хотелось, чтобы этот вопрос решился. Потому что, если сказать честно, чем дальше идет время, тем больше о нас забывают.

Дорогой ценой

Своевременная помощь психологов людям, пережившим террористический акт, крайне необходима. Причем не только тем, кому «особенно плохо», а вообще всем столкнувшимся с этой бедой, рассказал «Известиям» психолог Сергей Ениколопов.

— В том, что мало кто из заложников общается с психологами, виноваты сами психологи. Это было и после теракта 11 сентября, когда психологи не проявляли должной активности, хотя, на мой взгляд, должны были. Надо было искать этих людей, предлагать свои услуги, а не ждать, когда они придут сами и попросят помочь, — сказал он.

Я до сих пор сижу_11 Родственники погибших и простые жители столицы несут цветы к зданию ДК на Дубровке. 28 октября 2002 года Фото: ТАСС/Юрий Машков

Последствия травмы могут протекать бурно, а могут оказаться незаметными, но для здоровья и жизни не менее разрушительными , объяснил собеседник «Известий». Одно из крайних выражений — пресловутый стокгольмский синдром, когда человек, в чьих руках находится жизнь заложника, начинает вызывать у него уважение или даже восхищение.

— В обычной жизни люди, пережившие такой синдром, могут начать поддерживать террористические движения, но вряд ли это случай «Норд-Оста». Не все реагируют на стресс одинаково, некоторые справляются с этим сами, у других развивается настоящее посттравматическое стрессовое расстройство с депрессией и флэшбэками (зрительными вспышками), раздражительность, бессонница — целый набор, — описал картину последствий Сергей Ениколопов.