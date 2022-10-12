ФСБ опубликовала видео задержания готовившего теракт в Брянске диверсанта

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России 12 октября обнародовала кадры задержания украинского диверсанта, готовившего теракт в Брянске.

На видео к мужчине, стоящему на автобусной остановке, подъезжают два автомобиля. Из них выходят силовики и задерживают подозреваемого, пишет «Газета.Ru».

Затем на кадры попал эпизод, как оперативники извлекают самодельное взрывное устройств из тайника, находившегося в лесу.

Задержанным оказался мужчина 1967 года рождения, который по заданию Службы безопасности Украины прибыл из Киева транзитом через Эстонию в одну из приграничных областей России. Там подозреваемый изъял схрон, подготовленный украинской спецслужбой, с компонентами взрывных устройств.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к террористическому акту» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств в составе организованной группы».

Советский район суд Брянска заключил подозреваемого под стражу.