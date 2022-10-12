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Песков опроверг информацию о разговоре Маска и Путина по Украине

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Предприниматель Илон Маск не общался с президентом России Владимиром Путиным перед публикацией своего «Плана по Украине». Об этом в среду, 12 октября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя статью американского журнала Vice.

Ранее издание написало, что основатель SpaceX и гендиректор Tesla якобы разговаривал с российским президентом перед тем, как опубликовать свои предложения по урегулированию ситуации на Украине.

«Нет, это неправда», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

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Однако он подтвердил, что прежде Маск и Путин общались по телефону.

«Могу лишь подтвердить, что года 1,5 назад у них был телефонной разговор», — указал Песков.

В свою очередь, Илон Маск также опроверг сообщение журнала Vice о том, что он якобы провел телефонный разговор с Путиным по Украине. Опровержение бизнесмен опубликовал в Twitter 11 октября. Он написал, что разговаривал с президентом РФ один раз, разговор тогда шел о космосе.

Ранее в этом месяце бизнесмен опубликовал серию твитов, посвященных ситуации на Украине. Для урегулирования конфликта Маск предложил провести повторные референдумы на освобожденных территориях Донбасса под эгидой ООН, перестать оспаривать принадлежность Крыма РФ и перейти к переговорам.

Предприниматель также опубликовал опрос о том, должны ли жители Донбасса и Крыма решать свою судьбу и принадлежность этих территорий России или Украине. Со своей стороны он указал, что в любой зоне конфликта необходимо поддерживать волю тех, кто там живет. Он объяснил, что русские люди составляют большую часть в ряде восточных регионов Украины, и они выбирают Россию.

Представители Украины обрушились на миллиардера с обвинениями в поддержке РФ и оскорблениями.

Тогда Песков, комментируя заявления Маска, сказал, что в отличие от многих профессиональных дипломатов он пытается искать пути для достижения мира. Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова отметила, что РФ рассматривает план урегулирования конфликта на Украине, который предложил Маск, как часть общественной дискуссии.

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