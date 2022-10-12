Реклама
Прямой эфир
Мир
В Чехии заявили об отказе ЕС от идеи потолка цен на газ из России
Мир
Президент Литвы призвал сохранить запрет на въезд россиян и после отмены ЧП
Происшествия
Предотвращена попытка ВСУ высадиться в Запорожской области
Мир
В Кремле раскритиковали инициативу G7 по передаче активов России Украине
Экономика
В Москве проиндексируют соцвыплаты на 10% с 2023 года
Мир
На Украине приостановили выдачу водительских прав из-за проблем с электричеством
Армия
Песков отметил необходимость привести мобилизационную систему в порядок
Мир
Украинские СМИ сообщили о воздушной тревоге в центре и на юге Украины
Мир
В Вашингтоне обстреляли служебный автомобиль посольства Азербайджана
Экономика
ЦБ предупредил о замедлении выдачи ипотеки
Общество
В Брянске арестовали подозреваемого в подготовке теракта гражданина Украины
Мир
«Транснефть» получила уведомление об утечке на нефтепроводе «Дружба» в Польше

В Кремле раскритиковали инициативу G7 по передаче активов России Украине

0
Фото: Global Look Press/Sven Hoppe
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о крайне негативной реакции Москвы на инициативу стран G7 восстановить Украину за счет российских активов.

«Крайне негативно. Фактически речь идет о неприкрытых попытках обсуждать возможность легализации ранее совершенного воровства. Глупо говорить, что это противоречит нормам международного права, это просто бандитизм международный. Печально, что такие темы попадают на повестку дня», — сказал он, отвечая на соотвествующий вопрос журналистов.

Кроме того, Песков прокомментировал реплику журналистов о том, что на Западе хотят привлечь президента России Владимира Путина к ответственности за удары по объектам на территории Украины.

«Ответы со стороны России будут жесткими»
Путин объяснил необходимость массированного удара по Украине и предостерег от попыток организовать новые теракты в РФ

«Там есть постоянные устремления кого-то привлечь к ответственности. Хотелось бы надеяться, что рано или поздно к ответственности они захотят привлечь киевский режим за те преступления, которые тот постоянно совершает», — подчеркнул Песков.

11 октября стало известно, что лидеры стран G7 намерены помочь Украине в подготовке к зиме. Уточнялось, что Большая семерка продолжит оказывать военную и гуманитарную помощь Украине.

Кроме того, в заявлении по итогам прошедшего в этот день экстренного саммита Большой восьмерки, сообщалось, что страны планируют изучить способы использования активов России в восстановлении Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц отдельно заявил о необходимости выработать «план Маршалла для Украины».При этом ранее в тот же день сообщалось, что страны G7 не предложили конкретных шагов по новым мерам поддержки Киева и не сформулировали новых предложений по поставкам оружия.

Незапланированный саммит G7 состоялся 11 октября в онлайн-формате после того, как Вооруженные силы РФ нанесли массированный ракетный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Ряд населенных пунктов остался без электричества и водоснабжения. Украинский премьер Денис Шмыгаль отметил, что в восьми регионах страны повреждены одиннадцать важных объектов инфраструктуры.

Как отметил президент России Владимир Путин, удар стал ответом на террористические действия киевского режима. Он также добавил, что в случае продолжения попыток проведения в РФ терактов ответы со стороны Москвы будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022