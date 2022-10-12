В Кремле раскритиковали инициативу G7 по передаче активов России Украине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о крайне негативной реакции Москвы на инициативу стран G7 восстановить Украину за счет российских активов.

«Крайне негативно. Фактически речь идет о неприкрытых попытках обсуждать возможность легализации ранее совершенного воровства. Глупо говорить, что это противоречит нормам международного права, это просто бандитизм международный. Печально, что такие темы попадают на повестку дня», — сказал он, отвечая на соотвествующий вопрос журналистов.

Кроме того, Песков прокомментировал реплику журналистов о том, что на Западе хотят привлечь президента России Владимира Путина к ответственности за удары по объектам на территории Украины.

«Там есть постоянные устремления кого-то привлечь к ответственности. Хотелось бы надеяться, что рано или поздно к ответственности они захотят привлечь киевский режим за те преступления, которые тот постоянно совершает», — подчеркнул Песков.

11 октября стало известно, что лидеры стран G7 намерены помочь Украине в подготовке к зиме. Уточнялось, что Большая семерка продолжит оказывать военную и гуманитарную помощь Украине.

Кроме того, в заявлении по итогам прошедшего в этот день экстренного саммита Большой восьмерки, сообщалось, что страны планируют изучить способы использования активов России в восстановлении Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц отдельно заявил о необходимости выработать «план Маршалла для Украины».При этом ранее в тот же день сообщалось, что страны G7 не предложили конкретных шагов по новым мерам поддержки Киева и не сформулировали новых предложений по поставкам оружия.

Незапланированный саммит G7 состоялся 11 октября в онлайн-формате после того, как Вооруженные силы РФ нанесли массированный ракетный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Ряд населенных пунктов остался без электричества и водоснабжения. Украинский премьер Денис Шмыгаль отметил, что в восьми регионах страны повреждены одиннадцать важных объектов инфраструктуры.

Как отметил президент России Владимир Путин, удар стал ответом на террористические действия киевского режима. Он также добавил, что в случае продолжения попыток проведения в РФ терактов ответы со стороны Москвы будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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