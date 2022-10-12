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Синоптик предупредил о высоком давлении в Москве

Синоптик Цыганков спрогнозировал высокое давление в Москве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Высокое давление продержится в Москве до воскресенья и только к понедельнику начнет падать. Об этом заместитель начальника ситуационного центра «Росгидромета» Анатолий Цыганков рассказал в среду, 12 октября.

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«Сегодня 752 мм рт. ст., завтра 754 мм рт. ст., в пятницу-субботу 753 мм рт. ст., а в воскресенье 750 мм рт. ст. Ветер будет северным, северо-западным. В пятницу будет подворачивать на юго-западный, а в понедельник — на более южный», — сказал Цыганков в беседе с RT.

По словам синоптика, погода будет облачной с прояснениями, осадков до понедельника не ожидается.

«Ночные температуры где-то от 0…+5 градусов. При прояснениях по области в низких местах могут быть небольшие заморозки -1…-2 градуса. Дневные температуры в пределах +7…+9 градусов», — отметил Цыганков.

В выходные прогнозируется +7…+12 градусов, пишет REGNUM.

Ранее в этот день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская сообщила, что в ночь на среду в Московской области были зафиксированы первые заморозки, пишет Life.Ru.

В Москве по данным на 6:00 был 0 градусов. По области самая низкая температура была зафиксирована в Павловском Посаде. Она составила -3,3 градуса.

Накануне ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в этом году похолодание в Москве сдвигается на несколько недель — до конца октября. Как рассказал синоптик, в этом месяце резкого погружения в глубокую осень не ожидается.

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