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В Кремле подвели итоги переговоров Путина с лидером ОАЭ

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Фото: REUTERS/UAE Presidential Court
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 12 октября заявил журналистам на брифинге, что у президента России Владимира Путина сложились деловые, конструктивные и теплые отношения с лидером ОАЭ Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном.

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Песков отметил, что подробно обсуждались двусторонние отношений. Отмечалось, что наблюдается стремительный рост объема торговли между государствами.

«Было выражено взаимное удовлетворение в этой связи», — добавил Песков.

Кроме того, журналисты обратили внимание на то, как Путин поделился своим пальто с лидером ОАЭ и проводил гостя до автомобиля.

Песков подчеркнул, что ему неизвестно, вернула арабская делегация пальто или нет, но это не проблема.

Встреча Путина и Нахайяна состоялась накануне в Петербурге.

Путин обсудил с лидером ОАЭ решение ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи и отметил, что действия России направлены на создание стабильности на мировых энергетических ранках.

Позже эмиратское информационное агентство WAM сообщило, что Нахайян во время проведенных во вторник с Путиным переговоров подтвердил готовность ОАЭ быть посредником между Россией и Украиной.

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