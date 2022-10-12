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На Украине приостановили выдачу водительских прав из-за проблем с электричеством
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На Украине приостановили выдачу водительских прав из-за проблем с электричеством

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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Sergii Kharchenko
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На территориях Украины, подконтрольных Киеву, из-за проблем с электричеством перестала работать Национальная автоматизированная информационная система министерства внутренних дел. Об этом в среду, 12 октября, сообщили в главном сервисном центре МВД Украины.

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«12 октября 2022 года в связи с перебоями электроснабжения не работает Национальная автоматизированная информационная система. Поэтому предоставление услуг в сервисных центрах МВД приостановлено», — говорится в сообщении министерства в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

В силу указанных обстоятельств, как сообщается, приостановлены выдача водительских прав и процедуры по регистрации автомашин.

11 октября перебои в работе электроснабжения начались в Киеве и Киевской области.

По данным «Укрэнерго», вечером во вторник были введены ограничения на потребление электроэнергии. Отмечалась, что это необходимо для облегчения нагрузки на сеть в ходе восстановительных работ. Оператор подчеркивает, что отключения контролируются, а подача энергии возобновится в течение нескольких часов.

Ранее в этот день стало известно, что во Львове была нарушена работа четырех электроподстанций. Из-за этого в городе наблюдаются проблемы со стабильным электроснабжением. Как отметил мэр Андрей Садовый, на восстановление инфраструктуры уйдут месяцы.

Незадолго до этого Садовый сообщил о об ударах по энергетической инфраструктуре во Львове. Губернатор региона Максим Козицкий, в свою очередь, заявил об уничтожении двух электроподстанций в результате массированных ударов со стороны ВС России.

Об атаках на объекты украинской инфраструктуры сообщали и в других городах. Взрывы произошли, в частности, в Киевской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Львовской и других областях.

В Киеве и области из-за повреждений объектов энергоснабжения вводят почасовое отключение электроэнергии. Украинские железные дороги предупредили о задержке поездов из-за повреждений контактной сети.

Накануне президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза заявил, что решение об ударах стало ответом на террористические действия киевского режима.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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