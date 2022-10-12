США намерены расширить свое военное присутствие в Греции

США могут расширить военное присутствие в Греции. Пентагон отметил важную роль порта Александруполис. Территорию используют для военной помощи Киеву, передает телеканал «Известия». Американцы хранят на базе свои тяжелые вооружения. С прошлого года количество переброшенной техники выросло в 14 раз за год.

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