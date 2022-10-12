Опубликовано видео взрыва у рынка в Мелитополе

Момент взрыва у главного входа на Рижский рынок в Мелитополе (Запорожская область) попал на видео. Кадры предоставила корреспондент «Известий» Мери Бадунц.

Взрывное устройство сработало возле рынка утром 12 октября. Пострадавших не было.

Администрация города уточнила, что сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Осколками посечена торговая точка.

9 октября возле Мелитополя сработало взрывное устройство на обочине объездной трассы около села Садовое, а 5 октября росгвардейцы обнаружили и обезвредили уже в Мелитополе взрывчатку, предотвратив тем самым теракт.

Мелитополь был освобожден российскими войсками в ходе проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите республик Донбасса. Она началась на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Запорожская область вошла в состав Российской Федерации по итогам сентябрьского референдума.

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