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Опубликовано видео взрыва у рынка в Мелитополе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Момент взрыва у главного входа на Рижский рынок в Мелитополе (Запорожская область) попал на видео. Кадры предоставила корреспондент «Известий» Мери Бадунц.

Взрывное устройство сработало возле рынка утром 12 октября. Пострадавших не было.

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Администрация города уточнила, что сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Осколками посечена торговая точка.

9 октября возле Мелитополя сработало взрывное устройство на обочине объездной трассы около села Садовое, а 5 октября росгвардейцы обнаружили и обезвредили уже в Мелитополе взрывчатку, предотвратив тем самым теракт.

Мелитополь был освобожден российскими войсками в ходе проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите республик Донбасса. Она началась на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Запорожская область вошла в состав Российской Федерации по итогам сентябрьского референдума.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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