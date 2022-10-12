Имена современных защитников Отечества увековечат в ЕАО

В ЕАО в региональный закон об увековечении памяти земляков внесли изменения. В перечень включили категории людей, которые внесли большой вклад в дело защиты Отечества и обеспечение безопасности государства, сообщает ИА EAOMedia со ссылкой на пресс-службу законодательного собрания ЕАО.

До недавнего времени знаменитым земляком, имя которого может быть присвоено организации, предприятию или учреждению, считался гражданин, внесший значительный вклад в развитие области, а также житель ЕАО, имеющий большие заслуги в сфере своей деятельности. Также у него должны были быть государственные награды, звание «Почетный гражданин ЕАО» или знак «За заслуги перед ЕАО».

Агентство отмечает, что закон стал одним из тех, что принимаются по обращениям граждан. Именно жители автономии предложили увековечивать память тех, кто сегодня выполняет свой служебный и воинский долг.