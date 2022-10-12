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В Москве проиндексируют соцвыплаты на 10% с 2023 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Социальные выплаты в Москве проиндексируют на 10% с 1 января 2023 года. Об этом 12 октября говорится на сайте мэра и правительства столицы.

«Пособия и выплаты гражданам старшего поколения и семьям с детьми с 1 января 2023 года будут проиндексированы на 10 процентов», — сообщили городские власти.

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Минимальный размер пенсии с доплатой увеличат с 21 193 до 23 313 руб ежемесячно. Доплату получат более 2 млн московских пенсионеров.

Как уточняется, правительство города одобрило проект закона «О бюджете города Москвы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

«На социальную поддержку, здравоохранение, образование, культуру, спорт и другие социальные проекты будет направлена половина расходов городского бюджета», — говорится в сообщении.

В 2023 году расходы на соцподдержку, здравоохранение, образование, культуру, спорт и другие социальные проекты 2,1 трлн руб, а с учетом оплаты медицинской помощи из фонда ОМС — более 2,4 трлн рублей.

В конце марта мэр Москвы Сергей Собянин поручил выделить 10 млрд рублей на льготное кредитование инвестиционных проектов по строительству объектов нежилого назначения. 22 марта стало известно, что в столице выделено 7 млрд рублей на оказание адресной социальной помощи жителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

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