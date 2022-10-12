Некачественное молоко нашли в школах и больницах Хабаровского края

В детских садах, школах и больницах Хабаровского края обнаружили некачественное молоко. Проверки проводили специалисты Россельхознадзора.

Они отобрали 20 проб в рамках государственного задания в социально значимых учреждениях. В результате четыре пробы не соответствовали требованиям технического регламента Таможенного союза, сообщает ИА AmurMedia.

Производителям продукции направили письма с требованием немедленно прекратить изготовление некачественных и опасных продуктов до тех пор, пока не будут установлены причины изготовления таких продуктов.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области пресекли поставку в детские сады просроченной молочной продукции. Сотрудники регионального управления Россельхознадзора выявили нарушения во время проверки оформления электронных ветеринарных сопроводительных документов в ФГИС «Меркурий».