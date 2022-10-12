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Москвичи приватизировали более 10 тыс. квартир с начала 2022 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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С начала 2022 года жители Москвы заключили с городом свыше 10 тыс. договоров на приватизацию жилья. Об этом в среду, 12 октября, сообщается на сайте столичной мэрии.

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Как рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, бесплатная приватизация жилья с 2017 года стала бессрочной для всех граждан страны. За это время в столице заключили порядка 70 тыс. договоров приватизации квартир, из них более 10 тыс. — с января по сентябрь 2022 года, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Приватизировать жилье могут только граждане, которые занимают его по договору социального найма. После приватизации они смогут свободно им распоряжаться: продавать, дарить, завещать, оставлять в залог и пользоваться другими правами нанимателей.

Глава столичного департамента имущества Максим Гаман рассказал, что на сегодняшний день в Москве осталось 275 тыс. неприватизированных квартир, что составляет 5% от общего размера жилого фонда столицы, пишет НСН.

Подать документы на приватизацию можно лично в центрах «Мои документы» или при помощи официального портал мэра и правительства Москвы. Вместе с заявлением необходимо предоставить паспорт и договор социального найма. В отдельных случаях пакет документов может быть расширен.

11 октября риелторы перечислили самые дешевые квартиры в Москве, отмечает РБК. Так, самые дешевые однокомнатные квартиры и студии расположены в Северном Медведкове, Крюкове, Молжаниновском районе, в Западном Дегунине и Южном Бутове. Стоимость квартир в указанных районах составляет до 7,5 млн рублей. Хотя средняя стоимость таких квартир в сентябре составляла 10 млн рублей, сообщает телеканал «360».

В сентябре инвестор в недвижимость, соучредитель УК «ДАЛИ» Алексей Давыдов рассказал, что при покупке недвижимости необходимо учитывать три вида квартир, покупая которые надо быть крайне осторожными. Так, это квартира после приватизации. Здесь основной риск — наличие так называемых отказников от приватизации, то есть тех, кто имел право в ней участвовать, но отказался. Такие люди имеют право пожизненного проживания и пользования квартирой. Второй случай — когда квартира получена по наследству. Третий — квартира, купленная на средства материнского капитала. Опасность возникает тогда, когда родители не выделили доли детям в жилище, хотя обязаны сделать это по закону.

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