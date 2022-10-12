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ЦБ предупредил о замедлении выдачи ипотеки

ЦБ: в связи со снижением спроса на недвижимость можно ожидать замедления выдачи ипотеки
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В настоящее время можно ожидать некоторого замедления выдачи ипотечных кредитов из-за более осторожного подхода к инвестированию, снижения спроса на жилье, а также более внимательного отбора банками заемщиков. Об этом говорится в докладе Центрального банка, опубликованном 12 октября.

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«Сейчас можно ожидать некоторого замедления выдач ипотеки», — отметили в регуляторе.

Также уточняется, что за восемь месяцев текущего года ипотечный портфель вырос на 9,7%1 (до 13 трлн руб. на 1 сентября 2022), что значительно ниже прироста за аналогичный период прошлого года (+18,3%). Основное замедление темпов роста пришлось на апрель и май.

Всего за восемь месяцев предоставлено 2,7 трлн руб. новых ипотечных кредитов, что на четверть меньше 3,6 трлн руб., выданных за аналогичный период годом ранее. При этом ипотека выдается в значительной степени в рамках программ господдержки: в августе ее доля составила 47% при 68% на пике в апреле, отмечается в докладе.

Кроме того, как следует из документа, программы ипотеки с субсидией от застройщика по экстремально низким ставкам (вплоть до 0,01% годовых) могут быть рисковаными как для заемщиков и банков, так и для всей финансовой системы.

В начале октября директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов рассказал «Известиям», что Центробанк намерен бороться с уловками застройщиков по так называемой субсидируемой ипотеке, по которой устанавливаются экстремально низкие ставки вплоть до околонулевых.

По мнению экспертов, решение фактически покончит с маркетинговым ходом застройщиков по якобы субсидированию процентной ставки, поскольку кредитным организациям будет невыгодно участвовать в таких программах.

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